Москва, , 16:12 — REGNUMМэр Москвы Сергей Собянин посетил открытие Детского зоопарка после капитальной реконструкции. Об этом 31 августа сообщает Агенство «Москва».

Работы по обновлению учреждения культуры, которое является структурным подразделением Московского зоопарка, длились более двух лет.

По словам градоначальника, зоопарк обрел «второе рождение», так как его преобразовали в контактный зоопарк, а его площадь стала в два раза больше.

«Это совсем уже другое пространство, другое качество, соответствует всем международным стандартам», — подчеркнул мэр столицы.

Напомним, это вторая реконструкция Детского зоопарка, первая проводилась в 1998 году. Концепция обновленного зоопарка предполагает создание современной досугово-рекреационной зоны и образовательного центра. Кроме этого, учреждение будет реализовывать экскурсионные и инклюзивные программы.

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