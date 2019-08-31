Москва, , 15:43 — REGNUMВ эти минуты в Москве участники акции протеста несистемной оппозиции подошли к Манежной площади, передаёт 31 августа корреспондент ИА REGNUM.

Ранее толпа миновала здание мэрии Москвы на Тверской улице, не остановившись и не совершив в этом месте каких-либо особенных действий. Протестующие направились в сторону Кремля. И когда подошли к Манежной площади, неожиданно начали скандировать: «Русские, вперёд!»

Пока участники «мирного шествия» не переходят дорогу. Пока неизвестно, отправятся ли они дальше в сторону Кремля или свернут в сторону.

Полиция наблюдает за происходящим, экстренно стягивает силы. Сотрудники полиции перемещаются бегом. Задержаний пока нет.