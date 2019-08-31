Москва, , 15:28 — REGNUMВ Москве в эти минуты тысячи участников акции протеста оппозиции направляются по Тверской улице к зданию мэрии, передаёт 31 августа корреспондент ИА REGNUM.

Конечной точкой протестного шествия называлась Пушкинская площадь. До нее от станции метро «Чистые пруды» оппозиция дошла без происшествий. В последний момент кем-то было принято решение отправиться к зданию столичной мэрии, расположенной по адресу: улица Тверская, дом 13.

Неожиданно появились сотрудники полиции и Росгвардии, Тверская остановилась в пробке, машины сигналят. Однако движение продолжается, задержаний нет.