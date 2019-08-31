Москва, , 15:37 — REGNUMЧастица Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены была отправлена в Словению. Торжественная церемония, в ходе которой частица Вечного огня была зажжена в специальной лампаде для последующей транспортировки в Любляну прошла 31 августа в Москве.

Вечный огонь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие было приурочено к 80-летию начала Второй мировой войны. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Почётный караул и военный оркестр. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин пояснил, что Вечный огонь — это символ скорби и памяти о поколении победителей, защитивших весь мир от фашистской агрессии. Символический акт переноса частицы Вечного огня — это напоминание об общей исторической памяти.

По словам Нарышкина, решающий вклад в победу над фашизмом внесла Красная армия, но при этом надо отдать должное и действиям союзников, а также мужеству тысяч жителей стран, оккупированных фашистами, которые сражались с захватчиками в составе отрядов Сопротивления.

Нарышкин выразил благодарность друзьям из Словении, сохраняющим правду о Второй мировой войне и отметил, что общая историческая память должна сохраняться, чтобы не допустить в будущем не допустить повторения той страшной трагедии.

Частица Вечного огня будет доставлена спецбортом Министерства обороны РФ в Словению, и 1 сентября от неё будет зажжён Вечный огонь у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн» в Любляне, который был открыт в 2016 году президентом России Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что это будет первый Вечный огонь, который будет зажжён за последние десятилетия на территории страны-участницы Евросоюза и НАТО.

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