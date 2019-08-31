Москва, , 15:22 — REGNUMКазахстан занял четвертое место в рейтинге стран, пользующихся популярностью у российских туристов по итогам первой половины 2019 года, сообщает туристический портал ТурСтат.

За отчетный период Казахстан посетили 1,371 млн российских туристов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Первое место заняла Турция, которую посетили 2,65 млн туристов, второе — Абхазия (1,85 млн туристов), третье — Финляндия (1,644 млн человек) и пятое — Китай (1,077 млн туристов).

Как сообщало ИА REGNUM, государственная программа развития туристической отрасли Казахстана направлена на вхождение республики в 50 самых привлекательных стран для путешествия туристов.

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