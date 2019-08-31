Кишинёв, , 15:19 — REGNUMВ Молдавии 31 августа отмечают День родного языка «Лимба Ноастрэ». Как заявил по этому случаю президент Молдавии Игорь Додон, любовь к родному языку «не зависит от его названия», передает ИА REGNUM.

«Независимо от того, как его называют — румынский или молдавский — это один и тот же язык, это наш язык», — отметил президент и призвал граждан объединиться вокруг языка, а не воспринимать это, как повод для разделения.

Председатель парламента Зинаида Гречаная тоже заявила, что этот день должен объединять народ. «Название этого праздника было выбрано очень мудро, чтобы каждый житель нашей страны, независимо от этнической принадлежности, отмечал силу и красоту своих языков и культур. Я убеждена, что именно разнообразие народов, живущих рядом с нами, определяет нас как нацию и страну», — отметила она.

Спикер подчеркнула, что более двух десятилетий страна живет в атмосфере взаимных упреков и споров, связанных с названием языка. «Уже стал аксиомой тот факт, что общество разделено, и степень нетерпимости в последние годы достигла тревожного уровня. Вот почему я хочу попросить каждого из вас отпраздновать день языка, на котором мы говорим, с уважением друг к другу», — добавила Гречаная, обращаясь к «молдаванам, румынам, украинцам, русским, гагаузам, болгарам, евреям, армянам, полякам, и всем остальным жителям страны».

Премьер-министр Майя Санду, представляющая правый блок ACUM, заявила, что «отвоевав право писать на латинице и вернувшись к румынскому языку, мы восстановили наше достоинство и идентичность нашего народа».Отметим, что правые политики в Молдавии обычно называют язык «румынским», а левые — молдавским.

Справка ИА REGNUM:

31 августа 1989 года Верховный совет МССР принял Закон о статусе государственного языка МССР и Закон о «возврате» молдавского к латинской графике, в то время как молдаване Приднестровья сохранили изначальную кириллическую графику молдавского языка.

Молдавская письменность существует на кириллице с момента своего появления в XVI веке. Понятия «румыны», «румынский народ» и «румынский язык», созданный трансильванскими лингвистами на латинице, были изобретены в конце XVIII века.

В Конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, выражающихся, в том числе, в использовании кириллицы либо латиницы, представляют один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.

5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком в стране, вопреки тексту конституции, является «румынский». КС постановил, что «румынский» и молдавский языки можно считать идентичными, а текст декларации о независимости Молдавии, где упоминается «румынский язык» (в декларации о независимости синтагма «румынский язык» упомянута в рамках отсылки к законам 1989 года о провозглашении молдавского языка государственным и о «возврате» ему латинской графики, притом что в самих этих документах язык, как и в принятой в 1994 году конституции Молдавии, назван молдавским), превалирует над текстом конституции, где он назван молдавским.

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