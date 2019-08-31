Москва, , 15:12 — REGNUMПрезидент Российской Федерации Владимир Путин не согласился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в том, что открытая нелавно в чеченском Шали мечеть является самой красивой в мире. Речь об этом зашла на рабочей встрече Кадырова с Путиным в Кремл.

В ходе дискуссии речь зашла о недавно открытой в чеченском Шали мечети, которая считается самой большой в Европе. Путин поинтересовался, действительно ли данная мечеть является самой большой на континенте.

Кадыров ответил, что да, так и есть, к тому же, мечеть еще «и самая красивая мечеть в мире, на сам деле».

«Самая красивая в мире — это в Петербурге», — не согласился российский лидер.

«Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович», — ответил Кадыров.

Напомним, что мечеть в Шали называется «Гордость мусульман» и носит имя пророка Мухаммеда. Мечеть вмещает более 30 тыс. человек, а прилегающая к ней территория может разместить ещё 70 тыс. молящихся.