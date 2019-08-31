Челябинск, , 15:11 — REGNUMВ Челябинске первокурсников Южно-Уральского медицинского университета досрочно поздравили с Днём знаний. 31 августа прошла торжественная линейка, приуроченная к 1 сентября, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Новоиспечённых студентов поздравили заместитель главы Минздрава России Евгений Камкин, и.о. главы областного минздрава Сергей Приколотин, президент вуза Илья Долгушин, ректор Илья Волчегорский и заместитель областного главы минздрава Виктория Сахарова.

Евгений Камкин отметил, что российское здравоохранение активно развивается. Новые технологии появляются не только в лечении пациентов, но также и в подготовке специалистов.

«Появляются новые симуляционные центры, которые позволяют овладеть всеми необходимыми знаниями и получить уникальный опыт, который, несомненно, пригодится в профессиональной деятельности», — сказал зам. главы Минздрава.

А Приколотин заявил, что Челябинской области не хватает трёх тысяч медиков. Он выразил уверенность в том, что нынешние первокурсники после получения диплома смогут всегда найти себя в медицине.

В 2019 году вузу исполнилось 75 лет. В юбилейный год он принял на первый курс 1042 человека. Они зачислены по шести направлениям, среди которых лечебное дело, медико-профилактическое дело, педиатрия, стоматология, клиническая психология и фармация.