Москва, , 14:35 — REGNUMВ Москве началось шествие оппозиции, передаёт 31 августа корреспондент ИА REGNUM.

Толпа около одной тысячи человек движется по бульвару от памятника Грибоедову у станции метро «Чистые пруды». Во главе идёт незарегистрированный кандидат Любовь Соболь. Она ведёт трансляцию в Twitter. Толпа скандирует: «За Любовь». Акция началась с небольшим опозданием. Среди участников шествия — оппозиционный политик Григорий Явлинский и журналист Николай Сванидзе.

Отметим, что полиция находится неподалёку от места акции, однако не применяет меры к участникам протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, шествие не было согласовано с мэрией Москвы.