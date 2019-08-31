Мадрид, , 14:21 — REGNUMБывший король Испании Хуан Карлос I был выписан врачами из больницы после плановой операции на сердце. Об этом 31 августа сообщает издание ABC.

Отец нынешнего главы Испании короля Фелипе VI и экс-глава государства Хуан Карлос I перенёс аортокоронарное шунтирование. Врачи сообщили, что в настоящее время состояние их подопечного остаётся стабильным, кардиологическое обследование перед выпиской показало нормальную сократимость и сердечный ритм.

Хуан Карлос I покинет больницу в ближайшие часы, в дальнейшем ему придётся периодически наблюдаться у кардиологов.

Напомним, экс-глава Испании Хуан Карлос I был госпитализирован вечером 23 августа в клинику города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид). 24 августа бывшему королю была сделана плановая операция на сердце, после чего он был помещён в отделение интенсивной терапии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о состоянии здоровья Хуана Карлоса I после операции на сердце.

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