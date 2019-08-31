Москва, , 14:01 — REGNUMВ эти минуты у памятника Грибоедову в Москве, откуда должно начаться шествие оппозиции, собираются люди, передаёт 31 августа корреспондент ИА REGNUM.

За пять минут до анонсированного начала акции к точке сбора подошли несколько сотен человек. На месте работают журналисты, поблизости дежурят несколько сотрудников полиции. Рядом припаркован автозак.

Журналисты развлекают друг друга прогнозами о возможном количестве участников шествия. Пока популярным является ответ «около трёх тысяч», который, впрочем, ничем не подкреплён. В эти минуты никого из узнаваемых лиц московских протестов на месте нет. Несколько человек развернули плакаты политического содержания. Хотя между ними менее разрешённых по закону 50 метров, полиция реагирует спокойно и меры не применяет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве несистемная оппозиция планирует провести «мирное шествие» по бульварам в центре города. Акция не согласована с городскими властями.