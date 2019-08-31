Москва, , 14:01 — REGNUMВ России последние нескольких лет цветочная отрасль фиксирует спад активных продаж перед 1 сентября, сообщили в ассоциации «Теплицы России».

1 сентября Виктория Ивановская © ИА REGNUM

По словам члена ассоциации Юлии Чарышкиной, жители России стали реже покупать дорогие композиции и большие букеты, а покупательская способность населения снизилась.

Так, рост продаж цветов перед 1 сентября составляет не более 30% относительно продаж первой половины августа, тогда как пять лет назад рост достигал 60%, сказала она изданию РИАМО.

Как сообщало ИА REGNUM, «набор первоклассника» в 2019 году в среднем по России стоит 18,5 тысячи рублей. К такому выводу пришли специалисты Росстата, рассчитав цену комплекта по регионам.

Комплект включает вещи, канцелярские принадлежности, учебные и дидактические материалы, которые потребуются мальчикам и девочкам в новом учебном году.

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