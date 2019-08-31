Москва, , 13:02 — REGNUMВ московских аэропортах задержали и отменили 94 авиарейса, сообщает 31 августа онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 12:55, во «Внуково» задержано 16 рейсов, в «Шереметьево» — 38 рейсов. В аэропорту «Домодедово» 33 рейса задержаны, семь отменены. Данные предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 августа в столичных аэропортах были задержаны или отменены более сотни рейсов. Возможная причина массового сбоя в расписании — погода. По данным метеорологов, в Москве и Подмосковье наблюдаются высокая влажность и туман.

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