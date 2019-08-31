Хельсинки, , 12:32 — REGNUMВ сеть выложили ролик с 8 минутами геймплея игры Trine 4: The Nightmare Prince. Видео было опубликовано 30 августа на YouTube-канале Modus Games.

Разработкой игры занимается финская студия Frozenbyte, до этого выпустившая предыдущие игры серии. Ролик дает понять, что игра получится достаточно красивой и смешной. Геймеры уже обратили внимание на «милого» тюленя, который выступает в качестве батута и на геймплей, который, по их мнению, представляет собой «старую классику».

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Напомним, игры серии Trine представляют собой платформеры (игра, в которой для достижения результата необходимо передвигаться по платформам) и головоломки. Название можно перевести как «Тройка», геймеры управляют тремя персонажами, в том числе в кооперативном режиме.

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