Анкара, , 13:24 — REGNUMЗаместитель министра юстиции Турецкой Республики Закария Биркан заявил: «Мы проводим объёмную работу в сфере арбитража и процедуры медиации. То, что называют «классическим судопроизводством», уже является устаревающей моделью.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Закария Биркан отметил: «Все мы знаем, что есть так называемый классический метод судопроизводства. Он оправдан и хорошо известен, но, к сожалению, требует слишком много времени. С развитием средств связи и технологий, подобное решение вопроса уже не удовлетворяет бизнесменов и промышленников».

Замминистра добавил: «В последнее время в нашей стране распространяется процедура медиации, называемая «альтернативной моделью». В коммерческих спорах она в 90% случаев помогает решить вопрос, то есть уже сейчас коммерческие споры, разногласия между работником и работодателем разрешаются посредством медиации, «по-дружески». Одной из наших основных проблем является ситуация, когда сторона, выигравшая или проигравшая дело, недовольна результатом, но в условиях медиации довольны все».