Кампала, , 13:14 — REGNUMВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала граждан Кении и Уганды быть бдительными и остерегаться контрафактных антибиотиков.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», антибиотик Аугментин — противомикробный препарат, используемый для лечения вирусных инфекций, стал одним из лекарственных средств, включенным ВОЗ в антибиотики группы «доступ».

В заявлении ВОЗ говорится, что упаковка с поддельным лекарством выглядит как продукт, изготавливаемый компанией «GlaxoSmithKline» (GSK). Такие контрафактные средства были выявлены в ходе регулярного послерегистрационного наблюдения, которое проводит проверку качества лекарственных препаратов, включая антибиотиков, продаваемых пациентам.

Испытания в специализированных лабораториях контроля качества показали, что некоторые препараты не содержат указанных активных веществ.

Также были ошибки при загрузке и маркировке лекарств. Компания «GlaxoSmithKline» категорически отрицает причастность к производству этих поддельных лекарств.

Кроме того, были выявлены некоторые несоответствия в маркировке лекарств. Контрафактные лекарственные препараты имеются в продаже в аптеках Уганды, однако до настоящего времени ВОЗ не было зарегистрировано никаких серьезных побочных реакций. В свою очередь, в Кении не было обнаружено поддельного Аугментина, тем не менее ВОЗ призвала принять меры предосторожности.

Поддельные идентификационные номера же были выявлены. ВОЗ также обратилась с просьбой ко всем, обнаружившим, что используют контрафактное лекарство, сообщить об этом в Министерство здравоохранения Кении или Уганды.

Следует отметить, что это ВОЗ уже второй раз публикует предупреждение о наличии поддельного Аугментина на Африканском континенте. Первый раз об обнаружении поддельных лекарств было сообщено 2 марта сего года.