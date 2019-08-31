Аддис-Абеба, , 16:17 — REGNUMРуководитель аппарата UNECA (Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Африки) Аида Опоку-Менсах заявила, что государствам Африки требуется почти три триллиона долларов США связанного и несвязанного финансирования для реализации мер по смягчению последствий изменений климата и адаптации к ним.

На саммите действий по борьбе с изменением климата, который был посвящен теме «Активизация действий в области изменений климата для устойчивой Африки: гонка, в которой мы должны и можем победить», руководитель ЮНЕКА отметила, что африканские страны действительно делают очень много для борьбы с негативными изменениями климата. «Все африканские страны подписали Парижское соглашение, и пятьдесят из них уже ратифицировали этот проект, который является амбициозным вкладом, определяемый на национальном уровне, для согласованных действий», — отметила Опоку-Менсах. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ethiopian News Agency.

По словам руководителя органа, данные меры, которые включают в себя действия по смягчению последствий и адаптации, потребуют около трех триллионов долларов США. Джеймс Киньянг, представляющий Африканский банк развития (АБР), также отметил, что около 53 африканских стран взяли на себя обязательства по взносам, определяемым на национальном уровне, указав, что к 2030 году потребуется собрать около 3,5−4 трлн долларов США отчислений. По его словам, это дает АБР возможность внести вклад в политику и действия, которые позволят мобилизовать финансовые ресурсы, необходимые для поддержки долгосрочных инвестиций в обеспечение устойчивого перехода Африки к экологичному и «зеленому» развитию.