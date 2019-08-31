Ашхабад, , 11:56 — REGNUMМеждународная выставка и научная конференция «Основные направления развития энергетической промышленности Туркмении» пройдет 12−14 сентября, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Планируется, что в мероприятиях примут участие 120 представителей отечественных и зарубежных компаний и бизнесменов. Кроме того, 23−24 сентября в Туркмении пройдет выставка экономических достижений.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 августа в рамках первого Каспийского экономического форума состоялась выставка инновационных технологий. Во время выставки представители Туркмении заключили контракты на продажу продукции нефтегазохимии на $335,5 млн.

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