Москва, , 12:14 — REGNUMС 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.

Так, с 1 сентября 2019 года будет окончен беззаявительный перерасчет пенсий для граждан России, проживающих в сельской местности. Теперь неработающие пенсионеры, имеющие сельскохозяйственный стаж не менее 30 лет получат право на 25-процентную прибавку к фиксированной части пенсии с 1 января 2020 года, что в среднем составит рост до 1,3 тысячи рублей в месяц.

Также теперь владельцы беспилотных дронов массой от 0,25 до 30 кг будут обязаны регистрировать свои аппараты в Росавиации, причем заявление на регистрацию нужно подать в десятидневный срок с момента покупки или ввоза в страну беспилотника. Уже имеющие такой аппарат граждане обязаны будут его зарегистрировать в течение месяца.

Кроме этого, с осени 2019 года вступят в силу нормы, позволяющие оформление извещений о ДТП в электронном виде, что должно способствовать ускорению оформлению их по европейскому протоколу.

И ещё с 1 сентября граждане России получат право отказаться от отсрочки от службы в армии или освобождению от неё, при этом для призыва на воинскую службу достаточно будет подачи простого заявления. Также новым законом предусмотрены основания для досрочного прекращения службы в рядах российских вооруженных сил по причине возникновения «новых семейных обстоятельств», таких как рождение второго ребенка или необходимости ухаживать за больным родственником.

И также с осени текущего года станет обязательной аудиозапись всех судебных заседаний, что будет отнесено к протоколированию заседаний суда первой и апелляционной инстанций и не затронет закрытые заседания.