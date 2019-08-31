Аддис-Абеба, , 12:31 — REGNUMГосударственный министр по инновациям и технологиям Эфиопии Ахемедин Мухаммед заявил, что по причине того, что Эфиопия подвергается частым и сильным засухам, правительство страны намерено начать использование организованной космической техники, главным образом для мониторинга, прогнозирования и предотвращения засух в Эфиопии.

«Возникновение циклов засух вынудило правительство разработать механизмы подготовки к раннему предупреждению засухи и непрерывного мониторинга распространения засух», — отметил министр. Сотрудничество между Эфиопским институтом космической науки и техники (ESSTI) и Платформой Организации Объединенных Наций для получения космической информации для борьбы со стихийными бедствиями и реагирования на чрезвычайные ситуации (СПАЙДЕР-ООН) станет начальной базой для реализации проекта. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Глава представительства СПАЙДЕР-ООН в Германии Хуан Карлос сообщил, что его организация будет сотрудничать с ESSTI путем предоставления технической консультативной поддержки для разработки процедур, которые могут использовать ученые Эфиопии. Карлос добавил, что эти процедуры могут помочь в анализе космических снимков: «Наблюдение Земли из космоса в сочетании с другими мерами является экономически эффективным методом управления природными ресурсами, мониторинга природных явлений и предоставления необходимых данных для лиц, принимающих решения». Он заявил, что СПАЙДЕР-ООН имеет 23 региональных отделения по всему миру, и организация будет работать, чтобы объединить ESSTI с региональными экспертами СПАЙДЕР-ООН.