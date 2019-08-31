Вашингтон, , 11:34 — REGNUMКомпания Google заплатить штраф в размере до $200 до завершения расследования Федеральной торговой комиссии (FTC) по поводу нарушения Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA). Об этом 31 августа сообщило издание Politico.

Согласно сообщениям инсайдеров, в руководстве FTC состоялось голосование с результатом 3 к 2. В результате было утверждено соглашение, вопрос возможности заключения которого теперь будет рассматривать Министерство юстиции США.

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Напомним, о том, что Федеральная торговая комиссия США признала Google виновной в нарушении закона COPPA стало известно 20 июля 2019 года, однако тогда не было ничего известно о сумме штрафа. Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете вступил в США в силу в апреле 2000 года, он регулирует вопрос о сборе персональных данных детей младше 13 лет.

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