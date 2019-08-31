* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:28 — REGNUM30 августа официальные представители Министерства обороны Исламской Республики Афганистан заявили, что на территории провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операции, проведенной Национальной армией Афганистана, из тюрьмы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было освобождено по меньшей мере шесть мирных жителей.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция Национальной армии Афганистана по освобождению пленников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Гиро провинции Газни.

По словам официальных представителей Министерства обороны Афганистана, в ходе операции Национальной армии был арестован один боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также было уничтожен тайный склад оружия группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.