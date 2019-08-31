Москва, , 13:39 — REGNUMСерию одиночных пикетов кандидатов в Мосгордуму от КПРФ решено не проводить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат в депутаты Мосгордумы по 22-му избирательному округу Дмитрий Сараев (КПРФ).

«Наше партийное руководство приняло решение отказаться от проведения завтрашней акции во избежание провокаций», — отметил Сараев.

Он пояснил, что имеет в виду провокации «со стороны политических оппонентов».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа КПРФ планировало провести серию одиночных пикетов на Пушкинской площади в Москве. При помощи этого коммунисты хотели информировать жителей города о своей предвыборной программе.

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