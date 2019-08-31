Ханой, , 12:30 — REGNUMВласти вьетнамского города Дананг планируют к 2025 г. обеспечить полную сортировку твердых бытовых отходов для их дальнейшей переработки. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание VNExpress.

На эти цели власти города планируют привлечь 8,54 триллиона донгов (360 миллионов долларов). 1,94 триллиона будут выделены из городского бюджета, а остальные средства планируется привлечь из частных источников.

Выделенные средства пойдут на создание инфраструктуры для раздельного сбора и хранения мусора. Власти Дананга надеются, что к 2020 г. удастся сортировать до 95% твердых бытовых отходов и что городу удастся покончить с практикой захоронения этих отходов. Кроме того, власти надеются, что от 12 до 15% бытовых отходов будет идти на переработку уже к 2025 г.