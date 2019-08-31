Вашингтон, , 11:07 — REGNUMВ соцсетях обсуждают историю смерти юного комика Диллона Хендерсона, известного под ником Dillon the Hacker, который считался главным «хейтером» (критиком, ненавистником) топового YouTube-блогера PewDiePie. Молодому человеку было всего 20 лет.

По имеющейся информации, Хендерсон скончался ещё в июле (его последняя запись в Twitter датирована 28 июля 2019 года), однако до сих пор нет подробностей о его смерти. Пользователи были убеждены в том, что история о его смерти является вымышленной, пока PewDiePie не опубликовал твит с соболезнованиями.

«Dillon the Hacker был невероятно талантливым юным комиком, — написал PewDiePie, — он успешно затроллил всю мою аудиторию в один прекрасный момент. Новость о его смерти очень печальная».

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Противостояние между Dillon the Hacker и PewDiePie длилось годами, впервые видео с критикой контента топового блогера Диллон Хендерсон опубликовал в 2014 году.

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