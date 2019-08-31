Вашингтон, , 11:01 — REGNUMКорпорация Mattel, известная производством популярных кукол Барби, представила две новые модели, приурочив их ко дню гендерного равенства, об этом 31 августа сообщается в заявлении компании.

Куклы Барби

Две новые куклы были исполнены в форме женщины-астронавта Салли Райд, а также защитницы прав чернокожих — Розы Паркс.

Целью подобной акции, по словам представителей Mattel, является привлечение внимания подрастающего поколения к выдающимся женщинам.

Напомним, производство кукол Барби началось в 1959 году, изделия получили широкую популярность во всем мире, что позволяет компании Mattel продолжать радовать поклонников новыми моделями. В настоящее время было представлено свыше 200 профессий, в которой опробовала себя популярная детская игрушка.

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