Черкесск, , 10:48 — REGNUMБывший заместитель министра внутренних дел Карачаево-Черкессии Борис Эркенов рассказал о том, как в 1999 году удалось предотвратить серьезные столкновения между жителями республики из-за конфликта вокруг выборов главы региона. Своими воспоминаниями Эркенов поделился с РИА Новости.

В мае 1999 года в Карачаево-Черкессии состоялся второй тур выборов главы республики. В нем приняли участие генерал Владимир Семенов и мэр Черкесска Станислав Дерев.

Победу одержал Семенов, но сторонники Дерева обвинили соперников в нарушениях при голосовании и не признали результатов выборов.

Республиканская избирательная комиссия не смогла принять какого-то внятного решения, при этом Верховный суд республики признал победу Семенова. 23 июля 1999 года Верховный суд России отменил решение Верховного суда Карачаево-Черкессии и направил дело на доследование в Верховный суд КЧР.

Все это сопровождалось массовыми митингами в республике, которые периодически переходили в беспорядки.

В конце августа Верховный суд КЧР подтвердил победу Семенова. 31 августа генерал встретился в Москве с председателем правительства России Владимиром Путиным и пообещал ему не спешить с вступлением в должность и начать переговоры с Деревым о решении конфликта.

22 октября Верховный суд России признал результаты выборов в КЧР действительными.

Эркенов вспоминает, что ситуация перед выборами главы республики в регионе была стабильной. КЧР тогда руководил Руслан Хубиев.

Первый тур прошел 25 апреля и по его итогам Дерев набрал 43,1% голосов, а Семенов — 17,9%. После оглашения итогов первого тура в республике начались погромы и поджоги избирательных штабов. Во втором туре Семенов победил с результатом в 75,5%, а Дерев набрал только 18,6%. После оглашения итогов второго тцра в КЧР начался бессрочный митинг, участники которого требовали отменить итоги выборов.

Эркенов отмечает, что беспорядок в избирательной системе был страшный — участки почти никто не контролировал и кто и что там бросали в избирательные урны никто точно сказать не может. Федеральному центру приходилось постоянно вмешиваться, так как без него ничего не удавалось организовать.

По словам Эркенова, определенные силы начали использовать ситуацию вокруг выборов в явно деструктивных целях. Дело в том, что в КЧР проживают сразу пять народов: карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы и русские.

Речь пошла о разделении республики по этническому принципу. В Черкесске проходил бессрочный митинг, который не давал Семенову приступить к исполнению обязанностей.

«На нашей площади по пять, по шесть, по три тысячи человек постоянно находились, сутками не уходили», — вспоминает Эркенов.

«Это были деструктивные силы, они не думали о дальнейшем, о своем народе, они думали о своих вопросах, никто не думал об экономических возможностях… А сколько было смешанных браков, в одной семье были карачаевцы, русские и абазины, кто-то замуж за черкеса вышел», — подчерекнул силовик.

Для того, чтобы не допустить кровавых столкновений, силовики предприняли ряд мер. В республику были стянуты дополнительные силы ОМОНа из других регионов. Состояние личного состава правоохранителей КЧР постоянно контролировалось, чтобы не допустить раскола силовиков по этническому принципу.

Ситуацию осложняло то, что в республике было очень много оружия и противоборствующие стороны сформировали вооруженные отряды. До кровавых столкновений оставалось совсем немного.

«Даже были у нас моменты на той же площади, трех-четырехтысячная толпа пошла громить все, ломать, поджигать, машины переворачивать», — рассказывает Эркенов.

Правоохранители использовали различные методы сдерживания протестующих. С каждой аудиторией силовики беседовали по-разному, находили действенные аргументы. В толпе силовики выделяли свою категорию, с которой вели профилактическую работу.

«И, конечно, мы находили здравомыслящих людей, которые помогали нам повлиять на людей, чтобы, например, открыть трассу, пустить транспорт. Много форм и методов было. Самое главное, постановка всех вопросов в целом позволила сдержать ситуацию в республике. Республика на грани была», — отметил Эркенов.

В ходе массовых протестов силовики не практиковали задержание отдельных протестующих, так как это бы ещё больше обострило ситуацию и не помогло делу. Позднее такие зачинщики приглашались отдельно для профилактических бесед.

Удалось найти сознательных граждан внутри противоборствующих сторон, которые также старались сдерживать ситуацию и не доводить до кровопролития.

В целом, Эркенов считает, что ситуацию удалось разрешить благодаря благоразумию граждан.

«Все-таки сознание народа было выше. Мы разъясняли, объясняли, к чему может привести», — сказал он.

Силы правопорядка проявляли сдержанность и удалось избежать смертей в ходе столкновений. Это также дало положительные результаты.