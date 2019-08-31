Москва, , 09:52 — REGNUMУчасток Филёвской линии московского метро закрыли на реконструкцию. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Закрыт участок Филёвской линии метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Реконструкция наземной части линии в технической зоне метро будет продолжаться 31 августа и 1 сентября.

Для пассажиров на выходных будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». На временно закрытых станциях предусмотрены компенсационные автобусы КМ1 и КМ2, которые будут работать с 05:00 утра до 02:00 ночи.

Станция «Киевская» Филёвской линии будет открыта, пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» или «Александровского сада», а также пересесть на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

На временно закрытых станциях и на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам выбрать нужный маршрут.

Ранее ИА REGNUM сообщало об установке инфракрасных излучателей тепла на наземных станциях Филёвской линии метро в Москве.

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