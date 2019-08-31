Ташкент, , 09:14 — REGNUMПри правительстве Узбекистана создано Агентство космических исследований и технологий «Узбеккосомс». Об этом говорится в соответствующем указе президента республики Шавката Мирзиёева, сообщает агентство УзА.

Кроме того, до 1 ноября 2019 года в Узбекистане планируется разработать проект закона «О космической деятельности», до 1 июля 2020 года — проект госпрограммы космической отрасли на 2020−2030 годы.

Одной из основных задач Агентства является выработка и реализация единой государственной политики в сфере космических исследований, разработка программ развития космической отрасли, подготовка предложений по совершенствованию законодательства и другие задачи.

Напомним, в октябре 2018 года министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана опубликовало проект указа президента о создании Агентства космических исследований и технологий «Узбеккосмос».

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