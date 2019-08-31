Москва, , 07:47 — REGNUMВ ближайшие дни с Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) уберут знаки с ограничением скорости в 80 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Напомним, что ранее автолюбители стали сообщать о том, что на МКАД появился участок с ограничением скорости в 80 км/ч чего раньше не бывало, так как кольцевая дорога является скоростной магистралью и строилась именно для того, чтобы быстро ездить.

В ЦОДД заявили, что провели внутреннюю проверку и установили, что участок 21-го км МКАД, где было установлено ограничение скорости, в 2018 году попал в перечень аварийно-опасных мест. В связи с этим было решено нанести на этом участке шумовые полосы. При этом ГОСТ по нанесению шумовых полос предусматривает и ограничение скорости, поэтому соответствующие знаки об ограничении скорости до 80 км/ч и были установлены подрядчиком.

В ЦОДД детально рассмотрели этот участок и пришли к выводу, чт в данном конкретном случае ограничение скорости является вредным, так как скорость свободного потока на МКАД составляет 100−120 км/ч.

В ближайшие два дня знаки будут демонтированы. Также в ЦОДД заверили, что водители не будут оштрафованы за превышение на данном участке, так как камеры автоматической регистрации перенастроены не были.