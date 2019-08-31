Екатеринбург, , 11:34 — REGNUMМэр Туринска (Свердловская область) Андрей Белоусов ушёл в отставку именно из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает «Федерал пресс».

По информации агентства, в заявлении на увольнение по собственному желанию Белоусов аргументировал свой уход состоянием здоровья.

Отставку приняла гордума муниципалитета. Временным руководителем Туринска назначен Николай Герасимов.

Напомним, Андрей Белоусов возглавил Туринск ещё в 2011 году. До этого он был депутатом гордумы.

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