Бразилиа, , 03:50 — REGNUMО встрече с американским президентом Дональдом Трампом написал бразильский депутат Эдуарду Болсонару (сын президента Бразилии) в Twitter.

Дональд Трамп

Комментируя переговоры, состоявшиеся в Вашингтоне 30 августа, Болсонару написал, что президент Штатов принял предложение Бразилии по совместной работе «в целях устойчивого развития Амазонии».

По словам Болсонару, бразильская делегация обсуждала с Трампом также возможность совместных военных манёвров и планы по договорам о свободной торговле.

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Напомним, Трамп принял бразильскую делегацию во главе с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу 30 августа.

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