Екатеринбург, , 03:51 — REGNUMТалисман Универсиады-2023 в Екатеринбурге будет выбран по итогам всероссийского голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информполитики.

По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, символика должна учитывать специфику региона.

Талисман будут выбирать максимально открыто — проголосовать за полюбившегося персонажа удастся всем российским гражданам. Подробности кампании и её сроки ещё предстоит определить.

Напомним, Екатеринбург выиграл право проведения Универсиады-2023. На игры придётся потратить 79 млрд рублей.

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