Екатеринбург, , 02:12 — REGNUMХрам Святой Екатерины в Екатеринбурге могут предложить построить в сквере у стадиона «Динамо». Об этом сообщает ЕАН.

Храм на крови. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

По словам спикера гордумы Игоря Володина, глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил внести в список возможных площадок для строительства храма сквер у стадиона «Динамо». Вместе с этим в рабочей группе рассмотрят инициативу убрать из перечня мест территорию, где ранее находилась телебашня, подтвердил председатель думы.

Встреча рабочей группы по судьбе храма состоится 3 сентября — оба предложения должны будут пройти через этап голосования.

Напомним, профильная рабочая группа планирует определить параметры опроса горожан о новой площадке для храма Святой Екатерины. Ранее проведение опроса анонсировали на вторую половину сентября 2019 года.

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