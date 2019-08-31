Александров, Владимирская область, , 01:08 — REGNUMМедсёстрам во Владимирской области, пригрозившим массовым увольнением, оставят все выплаты, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Решение принято по итогам рабочей встречи министра здравоохранения Владимирской области Алексея Мозалёва с медсёстрами неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Александровской районной больницы.

«В результате принято решение о сохранении заработной платы медицинским работникам в полном объёме, что позволит избежать увольнений и стабилизировать кадровую ситуацию», — сообщили в пресс-службе.

В результате беседы медсёстры решили остаться работать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 медсестёр Александровской районной больницы написали заявления об увольнении. По словам главврача Александра Обидина, это связано с сокращением стимулирующих выплат из-за «перевыполнения дорожной карты по зарплате».

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