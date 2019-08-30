Москва, , 23:45 — REGNUMКандидат в депутаты Мосгордумы по 22-му избирательному округу Дмитрий Сараев (КПРФ) подвергся 30 августа нападению. Об этом сам кандидат рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

В районе Люблино он увидел как двое людей, парень и девушка, фотографируют и срывают его объявления о встрече. Сараев и его сторонники вызвали полицию и попытались задержать неизвестных до приезда правоохранительных органов.

«Мы проследовали за ними. В районе улицы Маршала Кожедуба нам на встречу выскочили несколько молодых людей спортивного телосложения, которые начали нас толкать, оскорблять. Один из молодых людей полез со мной в драку, хватал меня за руки, сломал мне мобильный телефон. После этого они меня толкнули», — сообщил кандидат в депутаты.

Ситуация стала спокойной только когда на место подъехала полиция. Сараев написал заявление по факту срыва агитации, оскорблений и применения физической силы со стороны неизвестных ему молодых людей. Агрессивных граждан, добавил кандидат, не стали задерживать.

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