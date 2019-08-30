Трёхгорный, , 22:14 — REGNUMВ челябинском Трёхгорном хирурги местной медсанчасти не будут увольняться до 1 октября. К этому времени чиновники могут решить вопрос с зарплатами или подыскать новых врачей, пишет «Накануне.Ru».

По данным издания, заявления об увольнении были действительно написаны. Причиной стали высокая нагрузка, переработки и при этом низкая зарплата, отмечают врачи.

«Оклады очень низкие, а работы много. В августе у нас два хирурга чуть ли не трое суток не выходили из стационара, работали. Это, конечно, ненормально», — заявила агентству депутат местного собрания Ирина Сазонова.

К высокой нагрузке можно добавить угрозу уголовной ответственности, прессинг со стороны пациентов и родственников. У хирургов не остаётся мотивации работать дальше с небольшими зарплатами. Кроме того, они не могут оставить за собой служебное жильё, даже отработав больше десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, об увольнении хирургов стало известно 29 августа. Позднее в областном минздраве заверили, что массового их исхода нет, а с медсанчастью держат контакт.

По данным СМИ, повременить с увольнением хирургов просило руководство города. В итоге они отозвали свои заявления.

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