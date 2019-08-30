Екатеринбург, , 22:15 — REGNUMВ Екатеринбурге автобусные маршруты № 19, 37 и 61, принадлежащие муниципальному предприятию «Гортранс», могут временно достаться частному перевозчику ПАТП «Город». Об этом сообщает ЕАН.

Как сообщает агентство со ссылкой на участников рынка, конкурсные требования, которым должен соответствовать субподрядчик, фактически прописаны под ПАТП «Город». Только у этого перевозчика есть автобусы большого класса.

Таким образом, частный переводчик, которому не удалось оставить у себя маршрут № 27, сможет задействовать освободившиеся автобусы.

Напомним, в Екатеринбурге купят 100 больших автобусов для муниципального перевозчика «Гортранс». После закупки МУП сможет самостоятельно обслуживать свои маршруты без привлечения субподрядчиков.

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