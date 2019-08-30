Москва, , 21:53 — REGNUMТакое мнение выразила в пятницу, 30 августа, заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Епифанова, комментируя заявление Ростуризма о растущей моде на туризм в Арктику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня существует множество плюсов для развития туризма в Арктической зоне. Во-первых, меняется климат, Арктика становится комфортнее. Кроме того, сейчас экологический, спортивный, экстремальный, эксклюзивный туризм является мировым трендом, особенно у молодежи. Все это можно найти в Арктике», — отметила Ольга Епифанова.

По ее словам, несмотря на то, что арктический туризм становится все более модным направлением, пока туриндустрия не приносит того дохода, который могла бы приносить.

«По экспертным оценкам, доля доходов от путешествий в Арктику в бюджетах российских субъектов составляет всего 1%. Думаю, что эффективное развитие туризма тормозят те условия, которые сейчас создаются на региональном уровне. Пока они не в полной мере отвечают современным требованиям, и работу в данном направлении следует усилить», — подчеркнула парламентарий.

Она обратила внимание на то, что для эффективного развития туризма в Арктике необходимо решить ряд проблем, связанных с инфраструктурой городов, нехваткой кадров, отельной базой.

«Именно по этим причинам туры в Арктику остаются дорогими», — заключила Ольга Епифанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно совместному исследованию Ростуризма и портала Biletix, большинство жителей России (65,6%) считают русскую Арктику привлекательной для путешествий, а арктический туризм — перспективным и востребованным направлением туризма.

Подробнее:

Около 74% российских туристов мечтают посетить Арктику

Читайте также:

«Тихая» опора страны: первая полярная станция СССР отмечает 90-летие