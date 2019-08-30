Екатеринбург, , 21:16 — REGNUMВ Екатеринбурге купят 100 больших автобусов для муниципального перевозчика «Гортранс». Об этом сообщает ЕАН.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

Сейчас предприятию перешли ряд коммерческих маршрутов, но на них не хватает автобусов. В ближайшее время «Гортранс» выберет субподрядчика, который сможет обслужить необходимые маршруты до закупки транспорта.

По сведениям агентства, сейчас в горадминистрации определяют бюджет для закупки. Будут приобретены автобусы большой вместимости — например, НЕФАЗы и МАЗы, которые сейчас задействованы на ряде городских маршрутов.

Напомним, маршруты № 19, 27 и 37 теперь перешли к муниципальному перевозчику. Все маршруты продолжат своё существование, обещают в мэрии.

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