Москва, , 20:27 — REGNUMМосковский аэропорт «Шереметьево» вновь перенёс сроки запуска в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе воздушной гавани.

Взлетная полоса (cc) bilaleldaou

В «Шереметьево» подтвердили, что все строительные работы на ВПП-3 к настоящему времени завершены, аэропортом получено заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, а Росавиацией выдано разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию.

Тем не менее, как сообщается, на текущий момент ещё «завершаются работы по оформлению необходимой документации и проводятся тренировки персонала, который будет задействован в обеспечении полётов с новой взлётно-посадочной полосы».

На этот раз сроки открытия новой ВПП не называются, отмечается, что о дате «будет сообщено дополнительно».

Как передавало ИА REGNUM, строительство третьей ВПП в «Шереметьево» велось с 2011 года. Ожидается, запуск новой полосы увеличит пропускную способность аэропорта с нынешних 55 до 90 взлётно-посадочных операций в час.

Первоначально объект планировалось сдать к чемпионату мира по футболу в России, однако работы в «Шереметьево» затянулись. Открытие новой ВПП уже неоднократно анонсировалось с начала 2019 года, но затем переносилось на более поздние сроки.

Ранее на текущей неделе в пресс-службе «Шереметьево» сообщали, что новая взлётно-посадочная полоса будет запущена в эксплуатацию в воскресенье, 1 сентября.

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