Санкт-Петербург, , 19:47 — REGNUMДелегация из Ленинградской области, представители правительства региона и ансамбль «Вереск» из города Выборг, приняли участие в фестивале искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль», который прошел в Псковской области.

Ансамбль «Вереск»

Мероприятие направлено на сохранение культуры народов, проживающих на территории России, а также укреплении традиционных ценностей. Всего на фестивале выступили более 70 участников из десяти регионов России, где проживают финно-угорские народы, — Ленинградской области, Карелии, Коми, Пермского края, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, Башкоторстана, Ямало-Ненецкого округа и Псковской области.

На круглом столе в рамках мероприятия обсуждались вопросы сохранения культурно-языкового наследия финно-угорских народов, а также развитие межрегионального взаимодействия.

Фестиваль «Финно-угорский транзит» прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, филиала ГРДНТ имени В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации», а также Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации.

Напомним, что на территории Ленинградской области вместе с русскими издревле проживают пять финно-угорских народов: вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и тихвинские карелы. Общая численность вепсов в стране, по переписи 2010 года, составляет 5936 человек, из них 1380 проживают на территории Ленинградской области. Крупнейшим местом их компактного проживания является село Винницы Подпорожского района Ленинградской области, который вепсы называют столицей своего края.

Численность ижор, по последним данным, составляет 266 человек. Современные представители ижор проживают в основном в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области. Столицей маленького ижорского мира можно назвать деревню Вистино на берегу Финского залива.

В Ленинградской области проживают 33 води из 64 человек в России. Водь на сегодняшний момент проживает в Кингисеппском районе Ленинградской области в деревнях Лужицы и Краколье.

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