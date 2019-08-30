Нарьян-Мар, , 19:14 — REGNUMВ ненецком поселке Индига завершается долгострой — здание новой школы готово на 98%. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Работы по возведению школы в Индиге возобновились в 2018 году после 1,5 — годового перерыва. Строительство школы на 150 мест началось еще в 2012 году. Тогда Заполярным районом был заключен муниципальный контракт с АО «Ненецкая нефтяная компания» на общую сумму 441,5 млн рублей. Средства предполагалось выделить из бюджетов трех уровней — федерального, окружного и муниципального. С тех пор сменились два субподрядчика, а деньги были освоены на 61%.

Весной 2018 года глава НАО Александр Цыбульский принял решение о передаче шестилетнего долгостроя с муниципального уровня на региональный. В настоящее время школу достраивает окружная компания — контракт на выполнение работ заключен летом 2018 года c компанией «Стройуниверсал». Стоимость контракта составила порядка 292,8 млн рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Ненецком АО учебный год начнется для 54 учреждений дополнительного, дошкольного и общего образования. На проведение текущих и капитальных ремонтов из окружного бюджета было выделено более 200 млн рублей.