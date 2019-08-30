Александров, Владимирская область, , 19:04 — REGNUMВо Владимирской области сразу 12 медицинских сестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил главный врач больницы Александр Обидин.

«12 медсестёр написали заявления, могу это подтвердить. Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате», — рассказал Обидине.

Он уточнил, что сейчас медицинские сестры получают около 32−35 тыс. рублей, но после сокращения стимулирующих выплат их заработные платы уменьшились на сумму от 400 до 1,5 тыс. рублей.

Обидин отметил, что 2 сентября он проведет собрание с участием старшей медсестры, на котором будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

Напомним, что в состав Александровской больницы входит та самая Струнинская больница, на которую в 2018 году местные жители жаловались президенту России Владимиру Путину в ходе «Прямой линии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Центральной городской больнице №1 Нижнего Тагила шестеро хирургов написали заявление об увольнении в связи со слишком большими нагрузками и низкой зарплатой. После переговоров хирурги отозвали свои заявления и согласились работать дальше.