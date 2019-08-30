Москва, 30 августа 2019, 19:01 — REGNUMВ Москве 31 августа пройдёт серия одиночных пикетов кандидатов в Московскую городскую думу от КПРФ. Об этом сообщает сайт «Красная Москва».
Публичные акции пройдут «с целью информирования жителей города о предвыборной программе». Начало намечено на 14:00.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 31 августа в 14:00 также возможно проведение массовой несанкционированной акции несистемной оппозиции. На проспекте Академика Сахарова в это время начнётся концерт популярных исполнителей в рамках музыкального фестиваля.