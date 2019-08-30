Москва, , 18:59 — REGNUMВласти Республики Кипр выдали российским правоохранителям подозреваемого в совершении разбойного нападения в городе Великие Луки осенью 2013 года. Об этом 30 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в октябре 2013 года злоумышленник совершил разбойное нападение на мужчину и завладел его денежными средствами, а впоследствии покинул территорию России и скрывался в одной из стран Европейского союза.

Правоохранительные органы объявили подозреваемого Октавиана С. в международный розыск, а в январе 2017 года он был задержан на территории Кипра. Сегодня мужчина был доставлен в Россию в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола и ФСИН России, сообщила представитель МВД.

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