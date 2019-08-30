Калининград, , 18:55 — REGNUMВ Калининградской области в День знаний, 2 сентября, за парты сядут 114 тыс. школьников. Такую цифру приводит пресс-служба регионального правительства. В первый класс пойдут 14 тыс. учеников.

В самом Калининграде 2 сентября запланировано торжественное открытие школы-новостройки по улице Аксакова. На церемонию прибудут заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов и региональный министр образования Светлана Трусенева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на строительство школ поданы три заявки в Министерство просвещения: на ул. Маршала Борзова, Луговскую и пристройку к школе №50 им. Буткова. Кроме того, в планах начать строительство школы на Рассветной в 2020 году.