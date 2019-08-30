Калининград, , 18:52 — REGNUMЧетыре библиотеки в Калининградской области признаны победителями конкурсного отбора на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек и получат 25 млн рублей, сообщила сегодня, 30 августа, пресс-служба регионального правительства.

Финансирование поступит в рамках реализации национального проекта «Культура». Победителями признаны: МБУК «Городская библиотека» Пионерского городского округа, Багратионовская центральная детская библиотека МБУ «Багратионовское библиотечное объединение», Рыбачья сельская библиотека МБУ «Зеленоградское объединение библиотек», Городская юношеская библиотека МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система».

По размеру финансирования Калининградская область вошла в шестерку лидеров среди 52 регионов Российской Федерации, которые также участвуют в программе.