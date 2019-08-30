30 августа 2019 | Время чтения 9 мин

В Перми остро встал вопрос о судьбе Дягилевского фестиваля. В 2019 году он уступал предыдущим годам. Что ждёт традицию, которой уже больше 30 лет, и почему Дягилевский фестиваль начался не с Теодора Курентзиса?

Павел Гурьянов, , 19:38 — REGNUMС тех пор как известный дирижер Теодор Курентзис со скандалом покинул должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, остро встал вопрос о том, какова будет дальнейшая культурная политика театра. Будет ли продолжен курс Курентзиса на создание вместо репертуарного театра площадки для разовых показов дорогостоящих постановок с привлеченными, в том числе из-за границы, артистами? Или начнется восстановление почти полностью потерянного за годы его правления репертуарного театра с опорой на воссоздание и укрепление местной труппы?

Теодор Курентзис Иван Шилов © ИА REGNUM

Также остро стоит вопрос будущего Дягилевского фестиваля, который греческий дирижер, возглавивший и театр, и фестиваль в 2011 году, прочно старался связать исключительно со своим именем, как будто бы до Курентзиса в Перми вообще ничего не было. «Когда я приехал в театр, не было музыкальной культуры. Оркестр был очень слабого уровня», — безапелляционно заявил бывший худрук театра в интервью Ксении Собчак, после того как разорвал контракт с театром. В интервью «королеве политической богемы» Курентзис крайне нелестно отозвался о властях Пермского края, обвинив их в том, что они не давали ему работать. При этом пермякам хорошо известно, что театру и Теодору Курентзису в Перми были созданы уникальные, беспрецедентные условия работы, на порядок превосходившие то, что есть у других артистов и театров Пермского края. Только за 2018 год Курентзис заработал 18,8 млн рублей, при этом дав считанное количество концертов в Перми, проводя почти всё время в заграничных гастролях.

Несмотря на свои скандальные интервью, Курентзис требует от властей заключения нового контракта на художественное руководство Дягилевским фестивалем в 2020 году. Его условия — это 300 тыс. руб. в месяц за 10-дневное мероприятие в июне, отдельную оплату его концертов и всех его телодвижений в рамках фестиваля, заключение контракта напрямую с губернатором или министром культуры, а не с театром, создание репетиционной базы его оркестра MusicAeterna и штаба фестиваля с личным рабочим местом дирижера в крупнейшем Дворце культуры города ДК им. Солдатова. При этом, судя по заявлению министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, краевые власти действительно опять готовы заключить новый договор, несмотря на унижение, которое этому будет сопутствовать. Но уровень Дягилевского фестиваля в 2019 году значительно уступал предыдущим годам. Было видно, что маэстро откровенно тяготится этим проектом; помимо того, что фестиваль при Курентзисе, по сути, отказался реализовывать дягилевскую идею пропаганды русского искусства, он превратился в площадку для исполнения зарубежных сочинений и выступлений иностранных артистов при крайне сомнительном смысловом наполнении театрально-музыкальных событий.

Пермский городской дворец культуры имени Солдатова (cc) Toshishiro

22 августа 2019 года на заседании Пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия» заслуженные деятели культуры города призвали власти Пермского края отказаться от заключения договора о руководстве грядущим Дягилевским фестивалем с Теодором Курентзисом и рассмотреть опыт и формат проведения фестиваля до прихода греческого дирижера в Пермь.

Увы, но о моделях управления, славных традициях театра и фестиваля многие, и в особенности управляющие культурой региона, не помнят. А значит, надо освежить в памяти то, чем были Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского и Дягилевский фестиваль до прихода Теодора Курентзиса в 2011 году. Итак, приступим.

Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского Permopera.ru

История Дягилевского фестиваль началась не в 2011 году с приходом Курентзиса, а в далеком 1987-м, когда состоялись первые «Дягилевские чтения». Значительный вклад в их организацию и создание «дягилевского движения» в Перми внесла историк искусства Пермского Прикамья, музейный работник, заслуженный работник культуры Евгения Ивановна Егорова (1921−2009 гг.). Она изучала генеалогическое древо Дягилевых, собирала их семейные документы, фотографии, переписывалась с ныне живущими представителями рода Дягилевых и наконец пригласила их в Пермь. Она участвовала в составлении программы «Дягилевских дней» в Перми в 1987, 1989, 1993 и 1998 годах.

Уже первые «Дягилевские чтения» в 1987 году, приуроченные к 115-й годовщине со дня рождения Дягилева, обладали серьезным размахом. В Пермской художественной галерее состоялись первая в России выставка и научная конференция, посвященные Дягилеву: «Сергей Дягилев и художественная культура XIX—XX вв.». На экспозиции были представлены 32 экспоната из государственных и частных собраний.

Сергей Дягилев

На конференции выступили ведущие советские ученые-искусствоведы, академики Дмитрий Сарабьянов, Григорий Стернин и другие, что сразу задало высокий уровень первых Дягилевских чтений. В театре оперы и балета состоялась концертно-театральная программа, а на доме, где в юности жил Сергей Дягилев, была открыта мемориальная доска. Эти события были широко освещены в печати на союзном уровне.

Дягилевские торжества в 1989 году были посвящены 80-летию «Русских сезонов» Дягилева в Париже. На площадке художественной галереи опять состоялась выставка, которая теперь была посвящена театральным эскизам художников, работавших с Дягилевым. Специалисты, ученые, искусствоведы со всего Советского Союза съехались на вторые «Дягилевские чтения». К научной и выставочной программе впервые добавился первый всероссийский фестиваль одноактных балетов. В Перми состоялась премьера советско-французского документального фильма «Несравненный Дягилев», а по телемосту «Пермь — Париж» транслировался торжественный вечер «Памяти Дягилева».

Выставочная составляющая третьих «Дягилевских дней» в 1993 году состояла из выставок «Символизм и модерн», «Артисты Императорского балета», открытых в художественной галерее. В доме Дягилева, где импресарио жил до 18 лет, состоялись музыкальные концерты. А на научную программу «Дягилевских чтений» впервые приехали иностранные ученые из США, Англии и Голландии. Мы видим, какими темпами происходило развитие научной программы фестиваля, которая в 2000 году включала уже более 70 докладов! Для сравнения: в 2019 году программа «XII международного симпозиума «Дягилевские чтения» включала всего 16 докладов.

События 2003 года вывели «дягилевское движение» в Перми на принципиально новый уровень. Целый год, с марта 2002 года по май 2003 года, в Перми проходили торжества, посвященные 130-летию со дня рождения Дягилева. Целый год один за другим в Перми шли выставки, театральные премьеры, международные конференции, фестиваль классической музыки, конкурс артистов балета. Апофеозом этих чествований Дягилева стало учреждение и проведение в мае 2003 года в Перми первого Международного фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж». Инициатором такого развития формата дягилевских дней стал Пермский академический театр оперы и балета, а идейным вдохновителем и руководителем фестиваля — художественный руководитель театра Георгий Исаакян.

Богатая программа нового фестиваля включала в себя спектакли из репертуара «Русского балета» Дягилева, которые блестяще исполнили солисты Пермского театра оперы и балета, Парижской Национальной оперы и Мариинского театра. Балетную программу продолжил вечер хореографии Джорджа Баланчина — балетмейстера Русского балета в течение 1924−1929 годов, основателя американского балета и современного неоклассического балетного искусства в целом.

Джордж Баланчин

В рамках фестиваля состоялась мировая премьера оперы «Лолита» Родиона Щедрина в постановке Исаакяна. Этим невероятно сложным для исполнения произведением Пермь утвердила себя в качестве лаборатории самых передовых поисков в оперном жанре. Показанная в рамках Дягилевского фестиваля опера вошла в репертуар театра, чего не скажешь о дорогостоящих премьерах и постановках во время руководства фестивалем и театром Теодором Курентзисом.

Пермская художественная галерея открыла для международного Дягилевского фестиваля уже три выставки: «Наследие Серебряного века», «Борис Анисфельд» и «Русский авангард». Научная конференция «Дягилевских чтений» собрала ученых и экспертов из России, США, Франции, Англии и Германии. Совершенно новым для России событием стал конкурс продюсерских проектов, который вошёл в постоянную программу фестиваля.

С тех пор афиши Дягилевских фестивалей становились только более насыщенными. Специалисты говорят, что это был настоящий «каскад оперных и балетных премьер, концертов, выступлений солистов, музыкантов и композиторов». Были показаны «Лебединое озеро» в постановке Н. Макаровой, премьеры оперы-балета «Соловей» И. Стравинского и балета с пением К. Вайля — Б. Брехта «Семь смертных грехов», проекты «Оперная Пушкиниана», «Джаз встречается с оперой», «Хореография Джерома Роббинса на пермской сцене»…

Игорь Стравинский

Сразу на нескольких выставочных площадках шли выставки театральных эскизов, костюмов и документов антрепризы Дягилева из собрания Петербургского музея театрального и музыкального искусства, «Русский мир Н. Гончаровой и М. Ларионова» из собрания государственной Третьяковской галереи, фотовыставка «Век Баланчина» и многие другие.

В 2007 году на фестивале произошло торжественное открытие совершенно уникального памятника Дягилеву высотой 4,5 метра и весом около 8 тонн работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного. События фестиваля, проходившие на десяти площадках с участниками из 13 стран, собрали в 2007 году больше 12 тысяч зрителей. В 2009 году главным фестивальным событием Дягилевских сезонов стала мировая премьера оперы композитора Александра Чайковского «Один день Ивана Денисовича». Постановка в 2010 году получила престижную «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа дирижера» (дирижер Валерий Платонов) и конкурировала с другими лучшими оперными спектаклями страны еще в 6 номинациях.

Таким образом, как мы видим, говорить о том, что до прихода Теодора Курентзиса в 2011 году в Пермь «не было музыкальной культуры», значит как минимум кривить душой. К этому времени Дягилевские торжества в Перми имели уже 20-летние традиции: от первой художественной выставки и научной конференции в 1987 году до грандиозного по масштабу и концептуально продуманного Международного фестиваля «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж». Фестиваль включал в себя передовую научную мысль, большую выставочную составляющую, оперные и балетные постановки, которые соединяли наше время с «Русскими сезонами» Дягилева, получали «Золотые маски» и оставались в репертуаре. Благодаря фестивалю и интенсивной творческой работе Пермского театра оперы и балета Пермь продолжала удерживать статус третьего после Москвы и Петербурга города высокой музыкальной культуры. Как мы убедились, это очень богатый опыт и славная история, у которой надо учиться и понимать, что формату управления фестивалем при Теодоре Курентзисе есть исторически обоснованная альтернатива.

О том, как в целом развивался Пермский театр оперы и балета до прихода Теодора Курентзиса, поговорим в следующий раз.