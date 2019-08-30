Ханты-Мансийск, , 18:22 — REGNUMВ Югре школы на все 100% обеспечены учебниками. Об этом сообщает окружной департамент образования.

Кроме того, все ученики будут получать горячее питание. Ранее для 86 школ было закуплено оборудование в пищеблоки и столовые. Кроме того, в 43 школах обновили оснащение медицинских кабинетов.

Отметим, в ряде регионов родители учащихся заявляют о том, что им приходится покупать учебники за свой счёт. Якобы некоторые виды учебных материалов отсутствуют в школах.